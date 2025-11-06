Tunisie | Amnesty appelle à la libération de Jawhar Ben Mbarek

Amnesty international Tunisie a réaffirmé, ce jeudi 6 novembre 2025, sa solidarité avec Jawhar Ben Mbarek en grève de la faim, et dont l’état est présenté comme inquiétant par ses proches et ses avocats.

L’organisation a également exprimé sa profonde inquiétude en appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Jawher Ben Mbarek, ainsi qu’à celle de tous les détenus d’opinion emprisonnés pour leurs opinions ou activités politiques pacifiques.

Dans son communiqué, Amnesty International a aussi appelé les autorités tunisiennes « à respecter leurs engagements internationaux en matière de droits humains, et à garantir la liberté d’expression et d’action politique».

Y. N.