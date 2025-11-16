Tunisie | Forêts, pâturages et changement climatique

La Semaine de la Forêt s’est tenue les 12, 13 et 14 novembre 2025 en Tunisie sous le slogan. La cérémonie d’ouverture à la Cité des Sciences de Tunis a été présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, en présence du WWF Afrique du Nord, partenaire de longue date de la Direction générale des forêts de Tunisie. (Photos : produits forestiers).

Cette initiative vise à sensibiliser le public au rôle des forêts et des pâturages dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et le développement des zones rurales.

Trois jours d’ateliers scientifiques, de débats et d’activités d’éducation à l’environnement, avec des espaces dédiés aux étudiants, aux jeunes et aux familles, des expositions de produits forestiers et des stands promouvant les filières forestières.

Une conférence sur les «Tendances stratégiques du secteur forestier et pastoral à l’horizon 2050» a également été organisée.

Le débat, relancé par les médias, s’inscrit dans le cadre de la définition des politiques à long terme pour les secteurs forestier et pastoral, en continuité avec l’évaluation du troisième plan stratégique et l’élaboration du quatrième plan 2025-2050, initié en 2024 par la Direction générale des forêts.

Selon les autorités, les forêts et les pâturages couvrent environ 5 millions d’hectares en Tunisie, dont environ 1 million d’hectares boisés et 4,5 millions d’hectares de pâturages naturels. Plus d’un million de personnes vivent à proximité de ces écosystèmes et tirent une part importante de leurs revenus des ressources forestières.

Lors des précédentes éditions de la Semaine de la forêt, le ministère a annoncé un programme national de reboisement portant sur 9 millions de jeunes plants, présenté comme une réponse à la multiplication des incendies et à la dégradation de l’environnement dans les zones intérieures.

L’événement a été une plateforme d’échange entre institutions, experts, société civile et secteur privé, dans le but de constituer une communauté d’acteurs engagés dans la gestion durable du patrimoine forestier tunisien, tout en promouvant de nouvelles opportunités économiques liées aux produits forestiers, à l’artisanat, à l’écotourisme et à la prévention des risques climatiques.

Les discussions et les propositions issues de l’événement alimenteront les documents stratégiques en cours d’élaboration par le ministère de l’Agriculture et les instances techniques compétentes.

La Semaine de la Forêt 2025 s’est déroulé quelques jours après la Fête nationale de l’Arbre et s’inscrit dans un contexte de sensibilisation croissante du public à la crise climatique, aux incendies récurrents et à la désertification, notamment dans le centre et le sud du pays.

