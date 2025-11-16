JTC 2025 | Vitrine du théâtre arabe et africain

La 26e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC), qui se tiendra du 22 au 29 novembre 2025, promet d’être riche et engagée, avec plus de 80 spectacles venus de Tunisie, du monde arabe, d’Afrique et d’ailleurs.

Organisée sous le thème «Théâtre, conscience et changement. Le Théâtre, cœur battant de la rue», cette édition ambitionne de faire de la scène un espace de dialogue et de transformation sociale, fidèle à l’esprit citoyen du festival.

Le programme a été présenté lors d’une conférence de presse à la Cité de la Culture de Chedli Klibi à Tunis, en présence du comité d’organisation présidé par le metteur en scène Mounir Ergui.

La compétition officielle présente 12 pièces, ainsi qu’une riche programmation hors compétition, dont 15 œuvres internationales dans la section Théâtre Mondial et 16 tunisiennes dans la section Théâtre National. Six productions sont à l’affiche dans la section arabe et africaine, mettant en lumière la richesse des créations d’Arabie saoudite, d’Irak, de Jordanie, du Sénégal, du Burkina Faso et de Libye.

Six productions de théâtre amateur sont également programmées.

Le programme Théâtre de la liberté, dédié dans des établissements pénitentiaires, présentera 16 pièces, et 12 représentations sont dédiées aux enfants et aux jeunes.

Le directeur artistique, Mounir Ergui, a déclaré que cette édition «replace le théâtre au cœur de la vie sociale, tout en maintenant l’engagement du festival envers les causes arabes, et notamment palestiniennes».

La soirée d’ouverture, le 22 novembre, sera marquée par deux temps forts : l’opéra égyptien «Le Roi Lear», mis en scène par Shady Sorour Ali et interprété par Yehia El-Fakharany, à l’Opéra de la Cité de la Culture, et «Rêve», une nouvelle création du metteur en scène tunisien Fadhel Jaïbi, au Théâtre Le Rio.

En compétition officielle, la Tunisie sera représentée par deux productions: «Les Fugueuses» de Wafa Taboubi et «Jacaranda» de Nizar Saïdi, toutes deux lauréates du 3e Festival national tunisien de théâtre Saisons de la Création.

Elles seront en compétition avec 14 productions étrangères venues d’Algérie, du Maroc, d’Égypte, de Palestine, du Liban, de Jordanie, d’Irak, des Émirats arabes unis, de Côte d’Ivoire et d’Afrique du Sud.

Le jury, présidé par Lassaad Ben Abdallah, figure emblématique du théâtre tunisien, comprend cinq autres professionnels reconnus du théâtre arabe et africain : Saade Aldaass (Koweït), Malek Laakoun (Algérie), Abdon Fortunée (Congo), Thameur Arbid (Syrie) et Imed El May (Tunisie).

Les prix comprennent les Tanit d’or, d’argent et de bronze, ainsi que des prix pour la meilleure pièce, les meilleurs décors, la meilleure interprétation féminine et la meilleure interprétation masculine.

La section Théâtre international réunit 15 productions de France, du Sénégal, d’Italie, d’Islande, du Mexique, d’Arménie, d’Iran, de Colombie, de Pologne, d’Espagne et de Russie, offrant un panorama éclectique du théâtre contemporain.

Fondées en 1983 par le ministère tunisien de la Culture, les Journées théâtrales de Carthage sont parmi les plus anciens festivals de théâtre du monde arabe et africain, offrant un espace de rencontre, d’expérimentation et de réflexion aux créateurs du monde entier.

