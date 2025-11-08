Rapport alarmant sur la situation des migrants en Tunisie

Amnesty International (AI), qui affirme avoir mené des recherches à Tunis, Sfax et Zarzis, entre février 2023 et juin 2025, en interrogeant 120 réfugiés et migrants originaires de près de 20 pays (92 hommes et 28 femmes, dont huit jeunes de 16 et 17 ans), vient de publier, le 6 novembre 2025, un nouveau rapport très alarmiste intitulé «Personne ne vous entend quand vous criez : le tournant dangereux de la politique migratoire en Tunisie».

«Ces trois dernières années, les autorités tunisiennes ont progressivement démantelé les protections accordées aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants – en particulier les personnes noires originaires d’Afrique subsaharienne – perpétuant ainsi des pratiques policières dangereusement racistes et des violations généralisées des droits humains qui mettent en péril leur vie, leur sécurité et leur dignité», affirme l’Ong dans son rapport. Et elle avertit l’Union européenne contre le «risque de se rendre complice de cette situation en maintenant sa coopération dans le contrôle des flux migratoires sans garanties effectives en matière de droits humains.»

Dans son rapport, AI documente comment «les autorités tunisiennes ont procédé à des arrestations et des détentions à caractère raciste, à des interceptions dangereuses et imprudentes en mer, et à des expulsions collectives de dizaines de milliers de réfugiés et de migrants vers l’Algérie et la Libye», et comment les migrants ont été soumis «à la torture et à des mauvais traitements, notamment au viol et à d’autres formes de violence sexuelle».

L’organisation a également analysé des sources onusiennes, de la presse et de la société civile, ainsi que les profils officiels des autorités tunisiennes sur les réseaux sociaux.

AI affirme, par ailleurs, avoir partagé ses conclusions avec les autorités tunisiennes, européennes et libyennes avant la publication de son rapport, ajoutant qu’elle n’a reçu aucune réponse à ce jour de ces trois parties.

I. B. (avec Ansa)

Lire le rapport en anglais.