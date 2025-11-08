Tunisie | Ces députés qui critiquent Kaïs Saïed

A l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que l’on croyait définitivement anesthésiée, des voix s’élèvent, encore rares, certes, pour critiquer le président Kaïs Saïed, son bilan mitigé, ses déclarations en nette décalage par rapport à la réalité du pays, le mauvais choix de ses collaborateurs, etc. Sacrilège ! Quelle mouche a piqué ces agités du bocal ?

Latif Belhedi

Ces bruissements interpellent. A plusieurs titres. D’abord, ces députés qui critiquent aujourd’hui le président de la république étaient, il y a peu, parmi ses plus fervents défenseurs.

Que s’est-il passé entre-temps pour qu’ils virent de bord et si brutalement au point de tenir des discours qui auraient valu des poursuites judiciaires à un opposant ou à un journaliste à la parole un peu trop libre ? Ont-ils senti le vent tourner, le bateau prendre de l’eau ? Cherchent-ils à se repositionner, au cas où ?

Après avoir longtemps adressé leurs critiques exclusivement aux membres du gouvernement, sans que leurs voix n’aient été entendues ou qu’elles aient suscité la moindre réaction, ont-ils enfin pris conscience que la réalité du pouvoir, la totalité du pouvoir, n’est pas à la Kasbah mais à Carthage et que la responsabilité de l’immobilisme actuel incomberait plutôt au chef suprême de l’exécutif ?

Quoi qu’il en soit, cette évolution dénote, au mieux, une prise de conscience chez certains députés de l’inutilité de leur mission dans un système politique qui fonctionne comme une pyramide renversée et où le pouvoir, la totalité du pouvoir, est en réalité détenu par un seul homme, de qui tout émane et à qui tout revient, dans l’exclusion de tout contre-pouvoir.

Au pire, ces agités du bocal cherchent seulement à se démarquer de leurs collègues, et à prendre rendez-vous avec l’après – car il y a toujours un après –, animés du même opportunisme qui les a vus, il y a quelques années, prendre le train d’où ils chercheraient aujourd’hui à descendre en faisant le plus de bruit possible.