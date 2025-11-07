Ras Jedir | La douane saisit des devises d’une valeur de 1.5 MDT

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce vendredi 7 novembre 2025, la saisie de devises en euros et en dollars au poste frontière de Ras Jedir, à la frontière tuniso-libyenne.

L’opération a ciblé un véhicule portant une immatriculation étrangère, qui s’apprêtait à quitter le sol tunisien et qui a été soumis à un contrôle minutieux.

La fouille approfondie a permis aux agents de la douane de découvrir l’argent en devise dissimulé à l’intérieur de la voiture, ajoute la même source, ajoutant que la douane a ainsi saisi 400 000 € et 40.000 dollars américains ( près de 1,5 million de dinars tunisiens).

Un procès-verbal a été rédigé et le ministère public a ordonné le transfert du dossier aux services de sécurité spécialisés, afin de poursuivre les investigations.

Y. N.