Trafic de cocaïne à Bizerte | Quatre suspects arrêtés

La police de Bizerte a arrêté 4 individus pour trafic de drogue, qui ont été placés en détention sur ordre du ministère public.

Citant une source judiciaire, Diwan FM a indiqué ce vendredi 7 novembre 2025, que ce réseau de trafic de drogue est composé de trois tunisiens et d’un ressortissant originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne.

Selon la même source, ce dernier était chargé de faire les liaisons entre Tunis et Bizerte et a été arrêté avec 150 grammes de boulettes de cocaïne qui étaient cachées dans ses intestins.

Les quatre suspects ont été placés en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.