Communiqué de la LTDH après avoir rendu visite à Jawher Ben Mbarek

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a publié un communiqué dans la soirée de vendredi 7 novembre 2025, après avoir rendu visite à Jawher Ben Mbarek à la prison de Belli.

Cette visite a été organisée en application du mémorandum d’entente signé avec le ministère de la Justice, précise la LTDH, en précisant que celle-ci visait à s’informer des conditions de détention des prisonniers et en particulier Jawher Ben Mbarek, qui observe une grève de la faim depuis neuf jours.

« La délégation a constaté la détérioration inquiétante de l’état de santé de M. Ben Mbarek. Malgré les multiples tentatives pour le convaincre de la nécessité de suspendre son jeûne, ou du moins de consommer de l’eau et du sucre, il a opposé un refus catégorique et a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa grève jusqu’à ce que l’injustice qu’il dénonce soit levée », lit-on dans le communiqué.

La LTDH, qui a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses activités et son travail de suivi des conditions de vie des prisons et des détenus, y compris les prisonniers politiques, a ajouté qu’elle continuera notamment à œuvrer pour convaincre Jawher Ben Mbarek de suspendre cette grève de la faim sauvage.

