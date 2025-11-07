Solidaire avec Ben Mbarek, Ghannouchi entame une grève de la faim

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha, a entamé une grève de la faim, ce vendredi 7 novembre 2025, par solidarité avec Jawher Ben Mbarek.

C’est ce qu’annonce son comité de défense en précisant que Rache Ghannouchi a décidé d’emboîter le pas à Jawher Ben Mbarek, qui est en grève de la faim sauvage depuis 9 jours.

La même source ajoute que le chef d’Ennahdha, en détention depuis 2023, souhaite par ce mouvement, également défende l’indépendance de la justice , les droits et les libertés en Tunisie.

On notera que Issam Chebbi a également annoncé son entrée en grève, ce même jour et pour les mêmes raisons.

Y. N.