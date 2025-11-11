POLITIQUETunisie

Le mouvement de grève de la faim s’étend parmi les détenus dans l’affaire «de complot» (Défense)

190 0
11 novembre 202511 novembre 2025
Le mouvement de grève de la faim s’étend parmi les détenus dans l’affaire «de complot» (Défense)

La défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a annoncé que Ridha Belhaj a emboîté le pas aux autres détenus dans cette affaire en entrant en grève de la faim.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 novembre 2025, le comité de défense a précisé que Ridha Belhaj est en grève de la faim depuis samedi dernier.

La même source, a par ailleurs évoqué la situation de Jawher Ben Mbarek, en affirmant que son état de santé s’est dégradé mais qu’il a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa grève, et ce, malgré le démenti du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR).

Le Comité de défense a par ailleurs réitéré son engagement inébranlable à défendre le droit à la liberté et à mettre fin à ce qu’il qualifie de « mascarade judiciaire qui les prive de leurs droits les plus élémentaires, y compris le droit de comparaître devant le tribunal» .

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!