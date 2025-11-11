Le mouvement de grève de la faim s’étend parmi les détenus dans l’affaire «de complot» (Défense)

La défense dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a annoncé que Ridha Belhaj a emboîté le pas aux autres détenus dans cette affaire en entrant en grève de la faim.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 novembre 2025, le comité de défense a précisé que Ridha Belhaj est en grève de la faim depuis samedi dernier.

La même source, a par ailleurs évoqué la situation de Jawher Ben Mbarek, en affirmant que son état de santé s’est dégradé mais qu’il a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa grève, et ce, malgré le démenti du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR).

Le Comité de défense a par ailleurs réitéré son engagement inébranlable à défendre le droit à la liberté et à mettre fin à ce qu’il qualifie de « mascarade judiciaire qui les prive de leurs droits les plus élémentaires, y compris le droit de comparaître devant le tribunal» .

Y. N.