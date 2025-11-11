Rencontre Kteb Tounsi avec Amira Ghenim autour de son nouvel ouvrage

Dans le cadre de Kteb Tounsi, l’Institut français de Tunisie (IFT) organise une rencontre avec Amira Ghenim autour de son nouvel ouvrage « العظماء يموتون في أفريل » qui rend hommage à Habib Bourguiba

C’est à la Médiathèque de l’IFT que le rendez-vous est donnée, demain mercredi 12 novembre à 18h pour une séance qui sera animée par Mounira Ben Chaabane.

La eencontre sera suivie d’une séance de dédicace en partenariat avec la Librairie Al Kitab

« العظماء يموتون في أفريل »

Roman profond et émouvant où Habib Bourguiba mène son dernier combat contre la vieillesse, la mort et l’oubli, dialogue avec son passé et ouvre ses blessures. Une lecture qui interroge sur le pouvoir et ses intérêts, lève le voile sur la nature humaine et ses contradictions et révèle l’être humain derrière l’icône.