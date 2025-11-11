Démenti catégorique de la Direction des prisons sur la santé des détenus en grève de la faim

Le Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR) dément formellement et de nouveau les allégations diffusées au sujet de la santé de certains détenus en grève de la faim.

Dans un nouveau communiqué publié ce mardi 11 novembre 2025, la CGPR affirme vouloir éclairer l’opinion publique «face à la persistance de la circulation de fausses informations véhiculées par certaines parties via les médias et les réseaux sociaux, concernant la prétendue détérioration de l’état de santé de certains détenus suite à une grève de la faim»

La CGPR a tenu à affirmer que l’état de santé de l’ensemble des détenus, y compris ceux qui se disent être en grève de la faim, fait l’objet d’un suivi médical continu et rigoureux, conformément aux règlements et au protocole sanitaire en vigueur, lit-on dans le communiqué.

La même source indique, par ailleurs, que la grève de la faim annoncée par certains détenus est sans fondement, en expliquant que cela est tiré de constatations directes et des témoignages documentés émanant tant du personnel d’encadrement que des médecins de l’hôpital public, ajoutant que le « caractère fallacieux de ces allégations est notamment prouvé par le refus des concernés de se soumettre aux examens médicaux visant à mesurer leurs constantes vitales et que certains d’entre eux ont consommé des aliments et des boissons ».

La Direction des prisons a encore ajouté qu’un des détenus concernés a été transféré dans un hôpital public, mais a de nouveau refusé de se soumettre aux examens des médecins du secteur public

« La Direction des prisons insiste sur son engagement constant à appliquer strictement la loi pour garantir, sur un pied d’égalité, les droits de toutes les personnes incarcérées », lit-on encore dans le communiqué qui annoncé, par ailleurs, que des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre de toute personne ayant délibérément diffusé des informations et des données erronées à ce propos.

Y. N.