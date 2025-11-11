Tunisie | Maher Zid condamné par contumace à 25 ans ferme

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé un jugement par contumace condamnant l’ancien député de Maher Zid, à 25 ans de prison avec exécution immédiate.

L’ancien élu de la coalition radicale Al-Karama, se trouve actuellement à l’extérieur du territoire tunisien, sachant qu’il fait l’objet d’une enquête ouverte par le ministère public près du Pôle judiciaire antiterroriste, sur la base de vidéos à caractère terroriste et qui lui sont attribuées.

On notera que ce jugement a été prononcé par contumace, selon une source citée ce mardi 11 novembre par Mosaïque FM et que Maher Zid n’a pas comparu devant la justice dans le cadre de cette affaire.

Pour rappel Maher Zid, ancien greffier des tribunaux devenu journaliste puis député, a déjà fait l’objet de condamnation, notamment en 2017 pour avoir subtilisé des documents judiciaires relatifs à une affaire terroriste, ce qui lui a valu une peine de 4 ans de prison

