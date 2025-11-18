Algérie – Arabie Saoudite en live streaming : match amical décisif avant la CAN 2025

L’équipe nationale algérienne affronte ce mardi 18 novembre 2025 l’Arabie Saoudite au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah (coup d’envoi à 17h30 heure algérienne) dans le cadre d’un match amical crucial. Sous la direction de Vladimir Petković, les « Verts » poursuivent leur préparation pour la CAN 2025, mais doivent composer sans Hicham Boudaoui et Mohamed Amine Amoura, contraints de quitter le stage.

Le capitaine Riyad Mahrez, qui joue désormais en Arabie saoudite, tire la sonnette d’alarme : « ce sera différent, plus difficile », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de ce test face à un adversaire solide.

Pour les supporters algériens, ce match est bien plus qu’un simple amical : un rendez-vous stratégique pour jauger la compétitivité des Fennecs avant leur grand défi continental.

Suivez en direct le match amical Algérie – Arabie Saoudite: