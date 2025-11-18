Tunisie | Non-lieu confirmé par la Cour d’appel pour Samir Saïed

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce mardi 18 novembre 2025, le non-lieu prononcé en faveur de l’ancien ministre de l’Économie Samir Saïed.

Cette décision concerne deux affaires ayant visé l’ancien ministre suite à deux plaintes déposées à son encontre par un ancien responsable d’une banque publique. Il avait alors été poursuivi pour infractions à la législation sur le change

En juillet dernier, le tribunal de première instance de Tunis avait prononcé un non-lieu après examen des résultats de l’enquête, sachant qu’il avait été arrêté en janvier et remis en liberté après une garde à vue de 48h, dans cette même affaire.

Y. N.