Tunis célèbre les Journées de l’Inde et de Diwali

L’ambassade de l’Inde à Tunis a organisé une réception à l’occasion des Journées de l’Inde et de Diwali, une fête symbolisant le triomphe de la lumière, du savoir et de l’espoir, le samedi 15 novembre 2025, à l’hôtel Golden Carthage, La Marsa.

Cet événement, organisé en collaboration avec l’Association d’amitié tuniso-indienne (Tifa) et la Consule honoraire de Tunisie à Bengaluru, Shabeena Sultana, a été marquée par la présence de Slim Ghariani, directeur général pour l’Asie au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et Hatem Landoulsi, directeur général des Organisations et des Conférences internationales au même département

Dr Devyani Uttam Khobragade, l’ambassadrice de l’Inde en Tunisie, a souligné, dans son discours de bienvenue, la chaleur et la confiance qui caractérisent les relations civilisationnelles, historiques et culturelles entre l’Inde et la Tunisie. Elle a aussi fait remarquer que les Journées de l’Inde reflètent le dynamisme et le progrès de l’Inde moderne, tout en soulignant l’approfondissement du partenariat entre l’Inde et la Tunisie, fondé sur des valeurs partagées, les échanges culturels et une coopération croissante.

Jamel Boujdaria, le président de la Tifa, s’est dit convaincu que les relations tuniso-indiennes se développeraient davantage, ajoutant que la célébration de la Journée de l’Inde et de Diwali va renforcer les liens culturels, humains et économiques entre les deux pays et invitant les participants à rejoindre la Tifa et à proposer des idées pour les activités futures.

Mettant en avant le riche patrimoine et le fort potentiel partagés par la Tunisie et l’Inde, M. Boujdaria a appelé à bâtir des ponts durables entre les deux peuples.

La célébration a débuté par l’allumage rituel des lampes de Diwali, symbolisant le triomphe de la lumière et de l’optimisme. Une séance de méditation apaisante, instaurant une atmosphère sereine, a également eu lieu.

Les invités ont ensuite apprécié une gracieuse représentation de danse classique interprétée par l’artiste tunisienne Maha Gaida, lauréate du concours «Bharat Ko Janiye» (Connaître l’Inde). Un court-métrage intitulé ‘‘Incredible India’’ a ensuite été projeté, offrant un aperçu de la beauté et de la diversité du pays.

Le programme s’est poursuivi avec un défilé de costumes et de vêtements traditionnels indo-tunisiens, notamment des saris de Bénarès, des saris Canjivaram, des pocham pallis jaunes et des salwar kameez, mettant en valeur l’élégance et la créativité qui ont forcé l’admiration du public.

L’ambassade avait également aménagé un espace dédié à la dégustation de quatre thés provenant des États d’Assam et du Bengale-Occidental et la célébration s’est conclue par un dîner-buffet proposant une variété de spécialités indiennes.