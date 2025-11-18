Tunisie-Suisse | Haykel Abidi, juré tunisien au Championnat du monde de fromages

L’ambassade de Suisse en Tunisie a félicité Haykel Abidi qui a participé au World Cheese Awards, le prestigieux championnat du monde des fromages qui s’est tenu à Berne du 13 au 15 novembre 2025.

Aux côtés d’experts venus des quatre coins du globe, il a participé à l’évaluation des meilleurs fromages internationaux.

Fromager passionné et fondateur de La Casa Del Formaggio à Aïn Draham, Haykel porte haut les couleurs de la Tunisie dans l’univers exigeant du fromage artisanal, indique l’ambassade.

De son côté, Haykel Abidi, a évoqué un véritable voyage sensoriel, en commentant dans un post publié sur les réseaux sociaux : « Voir l’effervescence et la passion de tous les juges autour des tables était véritablement inspirant. Ce fut un véritable voyage sensoriel, allant des fromages suisses emblématiques (et parfois méconnus !) aux trésors internationaux».

Et d’ajouter : « Chaque bouchée racontait une histoire de terroir, de savoir-faire et de tradition. Le travail de jugement exige une concentration intense et un respect profond pour l’artisanat derrière chaque pièce, ce qui rend l’expérience d’autant plus enrichissante ».

