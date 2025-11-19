L’OTJM accuse Attessia TV d’hostilité envers les mouvements sociaux

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a publié ce mercredi 19 novembre 2025 la déclaration suivante dans laquelle elle annonce son boycott de l’émission ‘‘RDV9’’ sur la chaîne Attessia TV, connue pour son parti pris total en faveur des positions du régime, et l’accuse d’hostilité envers tous les mouvements sociaux, y compris celui des jeunes médecins.

«L’Organisation tunisienne des jeunes médecins a reçu une invitation de l’émission RDV9 sur la chaîne Attessia pour participer à une émission et parler des dernières activités des jeunes médecins.

L’organisation affirme son respect pour les journalistes travaillant pour la chaîne, mais elle a décidé de ne pas participer à de telles plateformes qui dénaturent délibérément tous les mouvements sociaux, tels que les manifestations à Gabès et les mouvements de solidarité pour briser le blocus de Gaza, ainsi que ses tentatives précédentes de stigmatiser l’organisation et sa direction à plusieurs occasions.

Nous exigeons un minimum de courtoisie et de respect dans nos échanges avec tous les professionnels des médias et nous n’accepterons rien de moins.

Par conséquent, nous vous demandons de respecter notre position et de ne pas insister ni renouveler cette invitation.»