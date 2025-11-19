Justice | Frénésie carcérale en Tunisie

Selon des chiffres publiés par nos collègues d’Al-Katiba, le nombre de prisonniers en Tunisie approche de 33 000 soit une augmentation de près de 10 000 ou 30% au cours des quatre dernières années. Honni soit qui mal y pense !

Sur les quelque 33 000 prisonniers sur une population de 12 millions d’habitants (statistique qui met la Tunisie parmi les pays dont les prisons sont les plus surpeuplées), plus de la moitié sont en attente de leur procès ou qui n’ont pas encore fait l’objet de jugement définitif, et certains depuis plus de deux ou trois ans.

Comme si cette «frénésie carcérale»– due à une politique pénale de plus en plus répressive – ne suffit pas, le gouvernement vient d’annoncer, par la voix de l’inamovible ministre de la Justice Leila Jaffel (la seul membre du gouvernement en poste depuis 2021), des opérations d’agrandissement et de réaménagement de plusieurs prisons, dont celui tristement célèbre de Borj Erroumi à Bizerte, ainsi que de construction de deux nouveaux, aux normes les plus avancées, nous rassure la ministre, à Béja et Monastir.

On ne sait pas si on doit s’en réjouir et s’en féliciter comme le fait Mme Jaffel, qui parlait devant l’Assemblée, au cours de la discussion du budget de son département pour l’exercice 2026, ou si l’on doit plutôt en pleurer et y voir une grave dérive concentrationnaire.

I. B.