La détention de Mehdi Ben Gharbia prolongée

La détention provisoire de l’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia, dans le cadre de l’affaire du meurtre de Rahma Lahmar, a été prolongée, ce mardi 18 novembre 2025.

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé de prolonger la détention de Ben Gharbia de quatre mois supplémentaires, indique Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Rappelons que le 15 mai dernier, l’ancien ministre et ancien député a été visé par mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire, qui remontre à septembre 2020 quand le corps sans vie de Rahma Lahmar, avait été retrouvé au niveau de Aïn Zaghouan.

On notera que le meurtrier, arrêté à l’époque, était passé aux aveux et que les avocats de l’homme d’affaires ont toujours démenti les rumeurs ayant circulé sur un probable lien avec Mehdi Ben Gharbia dans ce drame.

