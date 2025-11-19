Cinéma | Amel Guellaty primée au El Gouna Film Festival

Le cinéma tunisien s’illustre à nouveau. « Where the Wind Comes From », premier long-métrage d’Amel Guellaty, a remporté le Prix du meilleur film de fiction arabe lors de la 8ᵉ édition du El Gouna Film Festival, en Egypte, l’un des rendez-vous majeurs du cinéma au Moyen-Orient.

Le film retrace le parcours d’Alyssa, 19 ans, jeune femme en rupture avec son environnement, et de Mehdi, 23 ans, timide et introverti. Pour échapper à une réalité sans horizon, ils s’inventent un univers parallèle. L’annonce d’un concours à Djerba leur offre une perspective de changement. Commence alors un voyage à travers le sud tunisien, entre contraintes sociales et petites échappées vers la liberté, où chaque étape redéfinit leurs attentes et leurs limites.

Amel Guellaty, passée par le droit à la Sorbonne avant de rejoindre les plateaux — notamment ceux d’Olivier Assayas et de Raja Amari — s’était déjà fait remarquer avec son court-métrage « Black Mamba », primé une vingtaine de fois à l’international.

Son premier long métrage conforte son intérêt pour les récits de jeunesse confrontés à la dureté du réel, filmés avec une sensibilité visuelle héritée de son parcours de photographe.

La distinction obtenue à El Gouna confirme la visibilité croissante des créations tunisiennes dans les festivals de la région. Elle souligne également l’émergence d’une génération de cinéastes qui interrogent, avec pudeur et précision, les fractures sociales, le désenchantement et les désirs d’émancipation d’une jeunesse prise dans les incertitudes du pays.

« Where the Wind Comes From » s’impose ainsi comme l’un des films marquants de cette édition et une nouvelle étape dans la trajectoire prometteuse d’Amel Guellaty.

Djamal Guettala