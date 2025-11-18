Tunisie-Brésil | Les Aigles de Carthage arrachent un nul historique ! (Photos)

La Tunisie a créé la surprise ce mardi 18 novembre 2025 en tenant tête au Brésil lors du match amical qui s’est terminé sur un score de 1-1 à Lille en France.

Les Aigles de Carthage ont ouvert le score à la 23e minute, avec un très beau but de l’attaquant Hazem Mastouri qui a surpris la défense brésilienne.

La Tunisie a ensuite tenu tête mais à la 44e minute, Bronn est sanctionné dans sa surface et permet à Estevao d’égaliser sur penalty (44′).

En deuxième période, la défense tunisienne bien organisée, a tenu bon et malgré la pression brésilienne, l’équipe n’a pas craqué terminant le match sur le score à 1-1. Et pour la première fois de l’histoire, la Tunisie est finalement parvenue à accrocher le Brésil !

Y. N.