Tunisie | Elyes Chaouachi condamné par contumace à 16 ans ferme

L’activiste politique Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi qui est en détention depuis trois ans, a été condamné par contumace à 16 ans de prison ferme.

C’est ce qu’a fait savoir son frère Youssef Chaouachi, via un post publié hier soir, en dénonçant une « nouvelle injustice touchant sa famille, soulignant toutefois sa fierté d’appartenir à une famille de militants et qui fait face à l’injustice avec beaucoup de courage », a-t-il écrit.

Youssef Chaouachi a rappelé que son père a été condamné à 18 ans de prison et que son frère (qui vit en France) est visé par huit autres affaires dont les accusations sont à caractère terroriste.

Y. N.