Santé-Tunisie | Pr. Emna Gouider remporte le Prix de l’Accomplissement

La Professeure Emna Gouider a remporté le Prix de l’Accomplissement de carrière en hématologie pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) 2025, annonce le ministère de la Santé.

Cette distinction lui a éré décernée lors du congrès régional d’hématologie tenu à Médine, où la scène médicale tunisienne a célébré un nouveau succès : « une reconnaissance amplement méritée pour une carrière professionnelle et scientifique qui s’est étendue sur des décennies de travail acharné, dédiées au service des patients et au développement de cette spécialité vitale», a commenté le département de la santé.

La même source a rappelé que ce prix est décerné aux personnalités qui ont marqué de leur empreinte la recherche scientifique, l’enseignement et les soins cliniques, et qui ont contribué à élever le niveau du traitement des maladies hématologiques dans toute la région, et ce à l’image de Pr. Emna Gouider qui a assumé des responsabilités de premier plan en Tunisie en présidant la Société Tunisienne d’Hématologie et en dirigeant le Centre National de Transfusion Sanguine.

Pr Gouider a également été cheffe de service à l’Hôpital Aziza Othmana et s’est distinguée par son expertise reconnue dans le diagnostic et le traitement de la leucémie et des troubles hémorragiques héréditaires.

Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Mondiale de l’Hémophilie (FMH) et vice-présidente de celle-ci pour les Organisations Nationales son influence dépasse les frontières nationales, indique encore le ministère.

« Ce sacre régional n’est pas seulement personnel ; il est le reflet de la valeur de l’école médicale tunisienne sur la scène internationale. Il met également en lumière la place prépondérante et le rôle moteur de la femme tunisienne dans les domaines de la médecine et de la recherche scientifique », a encore commenté le ministère de la Santé.

Y. N.