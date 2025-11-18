Tunisie Brésil en live streaming : match amical pour préparer la CAN 2025

Aujourd’hui, les Aigles de Carthage affrontent la Seleção brésilienne au Stade Pierre-Mauroy de Lille (20h30) dans un match amical très attendu. Alors que le Brésil aligne ses stars comme Vinícius Jr, Rodrygo et Éder Militão sous la houlette de Carlo Ancelotti, la Tunisie devra composer sans huit joueurs, victimes de problèmes de visa, dont Ali Maâloul et Hamza Jelassi .

Le sélectionneur Sami Trabelsi devrait opter pour une équipe remaniée avec Dahmen dans les buts, Skhiri, Sassi et Mejbri au milieu, et un trio d’attaque Saad–Achouri–Mestiri . Cet affrontement s’inscrit dans la préparation cruciale des Aigles de Carthage pour la Coupe arabe 2025 et la CAN 2025.