Surfcasting | 12ᵉ Med Master Tunisia à Menzel Horr et Korba

Le Club Med Fishing Tunisie organise la 12ᵉ édition du Med Master Tunisia, le plus ancien trophée de pêche surfcasting en Tunisie, reconnu à l’échelle internationale, du 20 au 22 novembre 2025 à Menzel Horr et Korba (Nabeul, Cap Bon).

Le surfcasting est une technique de pêche en mer pratiquée depuis la plage, une digue ou une côte rocheuse. Pour la pratiquer, il faut du matériel adapté comme une canne puissante, des montages spécifiques à la région et au poisson ciblé, des appâts, et des connaissances sur le lieu de pêche, notamment où se trouvent les bancs de sable et les courants.

Des champions mondiaux et des passionnés de pêche sportive venant de 13 pays se réuniront lors de cet événement, dans une ambiance compétitive mais conviviale, mettant en lumière les plages tunisiennes comme destination de tourisme sportif.

Les organisateurs visent à valoriser l’image de la Tunisie sportive et accueillante, soutenir les initiatives locales de tourisme durable et événementiel; et mettre en avant les capacités tunisiennes dans l’organisation de compétitions internationales

Outre la compétition en deux manches, la première le 21 novembre à la plage de Menzel Horr et la seconde le 22 novembre à la plage de Korba, le programme prévoit une formation avec le grand spécialiste Emiliano Tenerelli.

