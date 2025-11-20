CPJ | Prix international de la liberté de la presse pour Sonia Dahmani

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a décidé d’attribuer le Prix international de la liberté à l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani.

Ce Prix aurait dû lui être remis ce jeudi soir 20 novembre 2025 lors d’une cérémonie à New York, mais Sonia Dahmani est en détention depuis 18 mois et fait face, en Tunisie, à plusieurs poursuites, notamment sur la base du décret 54.

Le CPJ affirme que Sonia Dahmani est « reconnue pour sa défense acharnée des droits humains et des libertés civiles », en affirmant que depuis son arrestation, « elle est devenue le symbole du rétrécissement de l’espace de dissidence en Tunisie, autrefois phare de la liberté de la presse ».

Et d’ajouter : « Dahmani s’est fait connaître pour ses commentaires incisifs et francs à la radio et à la télévision, où elle abordait des sujets tels que le climat politique tunisien, l’indépendance judiciaire, le rétrécissement des libertés civiles, les conditions de détention et la politique migratoire… ».

Notons que Sonia Dahmani devra comparaître devant la justice demain, vendredi 21 novembre 2025.