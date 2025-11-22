JCC | La sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse »

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2025) ont officiellement annoncé la sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse « .
Une plate-forme pour les nouvelles propositions et un espace de découverte des cinéastes du futur.
- À sa place de Marguerita Nakhoul » Université Notre-Dame-de-Louaizé » Liban
- Qaher de Nada Khalifa » Warsaw Film School » Palestine
- Les Anges de Mona Favoreu » Université de Corse » France
- Jeu du Diable et des Anges de Mohammed Amine Khemiri » Université Centrale » Tunisie
- Pierre-feuille-ciseaux de Cherifa Benouda » École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth » Tunisie
- Sous les ruines de Nadhir Bouslama » La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l’image et du son » Tunisie
- Rêveur, incertain et mourant tous les jours de Hossam Waleed » Cinema School – Jesuit Cairo » Égypte
- Chercher Abbas Saber de Dina Hassan Aboelea » High Cinema Institute » Égypte
- Un mirage d’hiver de Guoju Wang » London Film school » Chine
- Détruis-moi, s’il te plaît de Flora Woudstra Hablè » LUCA School of Arts » Pays-Bas/Liban
- Au gré du vent de Inès Lehaire » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech » Maroc
- Préquel de Kacem Skalli » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech » Maroc
Notons que les Journées cinématographiques de Carthage sont attendues du 13 au 20 décembre 2025.
Y. N.
