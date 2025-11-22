CULTURETunisie

JCC | La sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse »

22 novembre 202523 novembre 2025
Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2025) ont officiellement annoncé la sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse « .

Une plate-forme pour les nouvelles propositions et un espace de découverte des cinéastes du futur.

  • À sa place de Marguerita Nakhoul  » Université Notre-Dame-de-Louaizé  » Liban
  • Qaher de Nada Khalifa  » Warsaw Film School  » Palestine
  • Les Anges de Mona Favoreu  » Université de Corse  » France
  • Jeu du Diable et des Anges de Mohammed Amine Khemiri  » Université Centrale » Tunisie
  • Pierre-feuille-ciseaux de Cherifa Benouda  » École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth  » Tunisie
  • Sous les ruines de Nadhir Bouslama  » La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l’image et du son  » Tunisie
  • Rêveur, incertain et mourant tous les jours de Hossam Waleed  » Cinema School – Jesuit Cairo  » Égypte
  • Chercher Abbas Saber de Dina Hassan Aboelea  » High Cinema Institute  » Égypte
  • Un mirage d’hiver de Guoju Wang  » London Film school  » Chine
  • Détruis-moi, s’il te plaît de Flora Woudstra Hablè  » LUCA School of Arts  » Pays-Bas/Liban
  • Au gré du vent de Inès Lehaire  » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech  » Maroc
  • Préquel de Kacem Skalli  » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech  » Maroc

Notons que les Journées cinématographiques de Carthage sont attendues du 13 au 20 décembre 2025.

Y. N.

