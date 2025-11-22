JCC | La sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse »

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2025) ont officiellement annoncé la sélection de la compétition officielle de « Ciné Promesse « .

Une plate-forme pour les nouvelles propositions et un espace de découverte des cinéastes du futur.

À sa place de Marguerita Nakhoul » Université Notre-Dame-de-Louaizé » Liban

Qaher de Nada Khalifa » Warsaw Film School » Palestine

Les Anges de Mona Favoreu » Université de Corse » France

Jeu du Diable et des Anges de Mohammed Amine Khemiri » Université Centrale » Tunisie

Pierre-feuille-ciseaux de Cherifa Benouda » École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth » Tunisie

Sous les ruines de Nadhir Bouslama » La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l’image et du son » Tunisie

Rêveur, incertain et mourant tous les jours de Hossam Waleed » Cinema School – Jesuit Cairo » Égypte

Chercher Abbas Saber de Dina Hassan Aboelea » High Cinema Institute » Égypte

Un mirage d’hiver de Guoju Wang » London Film school » Chine

Détruis-moi, s’il te plaît de Flora Woudstra Hablè » LUCA School of Arts » Pays-Bas/Liban

Au gré du vent de Inès Lehaire » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech » Maroc

Préquel de Kacem Skalli » École Supérieure des Arts Visuels Marrakech » Maroc

Notons que les Journées cinématographiques de Carthage sont attendues du 13 au 20 décembre 2025.

Y. N.