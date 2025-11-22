L’affaire du réseau secret d’Ennahdha à nouveau reportée

Les demandes de mise en liberté de certains prévenus détenus dans l’affaire dite du «réseau secret» du mouvement Ennahdha ont été rejetées, hier, vendredi 21 novembre 2025, par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis. qui a aussi décidé de reporter l’examen de l’affaire à janvier prochain.

La liste des prévenus comprend plus de trente personnes, parmi lesquelles l’ex-président de l’Assemblée et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, l’ancien chef de gouvernement et secrétaire général du mouvement islamiste, Ali Larayedh, Kamel Bedoui, un ancien cadre sécuritaire, Fathi Bedoui, ainsi que d’autres prévenus en liberté ou en fuite.

Lors de l’audience d’hier, certains prévenus ont refusé de comparaître devant la chambre, notamment Ghannouchi, qui a boycotté plusieurs audiences relatives à ce procès et à d’autres dans lesquelles il est également cité. Des demandes de report ont été formulées, ainsi que des demandes de mise en liberté pour certains détenus et d’autres requêtes de forme, rapporte Mosaïque.

Après délibération, la chambre a décidé de rejeter les demandes de mise en liberté et de reporter l’examen de l’affaire au mois de janvier prochain.

I. B.