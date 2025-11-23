En finir avec les navets économiques d’un pays schizophrène

Leçon tirée de quelques navets cinématographiques : notre pays a besoin de réformes simples : libérer l’entreprise, faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, cesser de faire payer le secteur organisé pour compenser l’informel et surtout, mais surtout sanctifier l’effort et la valeur travail.

Dr Monem Lachkam *

J’ai une passion étrange, presque coupable : les navets. Oui, les vrais, ceux qu’on regarde jusqu’au bout en se demandant si l’on ne devrait pas recevoir une médaille pour tant de patience. Si j’avais aimé les légumes, j’aurais sans doute parlé du navet. Mais non : je parle de ces films tellement mauvais qu’ils en deviennent fascinants et que même leur réalisateur hésite à les assumer en public.

Lorsque je me suis gavé de bons films, j’éprouve un plaisir presque pervers à m’infliger quelques brillants ratages, allez savoir, c’est peut-être pour relancer l’appétit. C’est ainsi que je suis tombé sur ‘‘L’Empire’’, un film français avec Fabrice Lucchini. J’apprécie énormément Lucchini — surtout pour sa prose, moins pour son jeu d’acteur — mais là, il faut être honnête : j’ai été fier de moi, d’avoir été capable d’en venir au bout. Je lance d’ailleurs le défi à quiconque oserait s’y aventurer, tellement c’est mauvais, tellement c’est absurde, tellement les acteurs semblaient avoir été forcés de jouer. Et dire que ce chef-d’œuvre involontaire a coûté cinq millions d’euros…

Marche ou crève !

Le second film, ‘’The Long Walk’’ n’est pas vraiment un navet, mais il recycle un thème saturé, usé jusqu’à la corde. On y retrouve un mélange de ‘‘Divergente’’ et de ‘‘Hunger Games’’, c’est adapté d’un roman de Stephen King et ça se laisse par ailleurs regarder facilement, mais on connaît déjà le goût.

Le film imagine les États-Unis 19 ans après une guerre dévastatrice. Pour relancer l’économie en ruine, les autorités organisent une marche mortelle : cinquante volontaires — que des garçons, allez comprendre — avancent sans ligne d’arrivée. À moins de 5 km/h ou hors de la route, ils sont exécutés. Le dernier survivant gagne un trillion de dollars et un vœu exaucé sur-le-champ.

Tout cela est, évidemment, d’une absurdité totale, truffé de morale facile, à l’américaine, tellement épaisse qu’elle pourrait être vendue en tube. Ce qui retient l’attention, pourtant, n’est ni le suspense ni l’esthétique dystopique, mais le discours qui justifie la «grande marche», le discours qui justifie ce jeu macabre. Le bourreau explique : «Pour retrouver la prospérité, nous organisons cette marche afin de réapprendre la valeur du travail et l’éthique de l’effort. Après chaque édition, la production nationale augmente. Notre problème est une épidémie de paresse généralisée.»

De nombreux pays ont été confrontés à ce genre de crise — la stagnation, l’économie de rente, l’effondrement de la productivité — et s’en sont sortis. Le Japon, par exemple, a démantelé la rente et misé sur les PME et l’agriculture, avec la concurrence intérieure et l’huile de coude. La Corée du Sud, la Singapour et la Chine confirment la même équation : la valeur travail + la force des PME + un secteur agricole respecté = décollage économique.

Et puis il y a des pays schizophrènes — dont nous faisons tristement partie — qui dénoncent la rente et poursuivent les rentiers tout en préservant, intacte, une législation qui la consolide. Des pays où l’on accable les PME, où l’agriculteur est le citoyen le plus délaissé, où la politique économique, trop souvent, se réduit à une politique sociale présentée sur un ton compassionnel, qui finit par décourager l’effort plutôt que de le stimuler, qui victimise le travailleur, qui l’incite presque à la revendication stérile et implicitement à la paresse. A quoi peut-on s’attendre dans ces conditions ?

Une économie de navets

Ce n’est un secret pour personne et c’est limite apodictique : salarier tout le monde est impossible. Encourager les petits entrepreneurs est vital. Moderniser et soutenir l’agriculture n’est plus une option, c’est du bon sens à l’état pur.

Quant à l’élite qui s’en va, ce n’est pas un manque de patriotisme comme le prétendent les moralisateurs de la vingt-cinquième heure. Ces jeunes n’ont pas fui : ils ont été chassés. Quand le choix se limite à partir ou crever la bouche ouverte, l’exil devient une nécessité.

En résumé — et avant que cela ne devienne aussi ennuyeux qu’un mauvais film — ce pays a besoin de réformes simples : libérer l’entreprise, faciliter l’accès à l’entrepreneuriat, cesser de faire payer le secteur organisé pour compenser l’informel et surtout, mais surtout sanctifier l’effort et la valeur travail.

Autrement, nous continuerons à produire des navets — économiques cette fois — moins divertissants que ceux du cinéma. Et n’oublions jamais que, même quand tout est raté, il reste toujours une morale à sauver.

* Chirurgien à Gafsa.