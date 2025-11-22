Tunis | Manifestation pour les libertés et contre l’injustice

Le centre ville de Tunis a été le théâtre d’une manifestation rassemblant des activistes de la société civile et des dirigeants politiques de différentes orientations, qui se sont unis pour réclamer les droits et les libertés et pour dénoncer l’injustice.

Des dizaines de centaines de manifestants, vêtus de noir, se sont rassemblés ce samedi 22 novembre à Tunis, en brandissant des pancartes et en scandant des slogans hostiles au pouvoir en place, tout en pointant du doigt un «pouvoir judiciaire dépendant et soumis aux ordres ainsi qu’une montée de la tyrannie sans précédent »

Réclamant le respect des droits et des libertés, les manifestants ont appelé à l’indépendance de la justice et ont appelé à la libération des personnalités politiques, avocats, journalistes et activistes , « détenus pour avoir exercé leur droit d’opinion et d’expression ».

Ce mouvement s’est également intéressé à la situation environnementale catastrophique à Gabès et les manifestants ont marqué un arrêt devant le siège du Groupe chimique, pour exprimer leur solidarité avec les habitants de la ville, tout en réitérant les appels à démanteler les unités polluantes du Groupe chimique, et ce, pour préserver la santé des citoyens et protéger l’environnement de cette catastrophe écologique.

Y. N.