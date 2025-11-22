Tunisie | Rached Khiari libéré après avoir purgé sa peine

Après avoir purgé sa peine, l’ancien député de la coalition radicale Al-Karama Rached Khiari a été remis en liberté ce samedi 22 novembre 2025.

C’est ce qu’a fait savoir l’avocat et ancien député Samir Ben Amor en illustrant son post Facebook avec une photo aux côtés de Rached Khiari et se réjouissant de la libération de l’ancien député.

Ce dernier, rappelons-le avait été arrêté en août 2022 après 5 mois de cavale et avait fait l’objet de plusieurs condamnations, avant d’être libéré en septembre et arrêté le jour même pour être condamné en février 2025 un an de prison ferme pour atteinte à autrui via les réseaux sociaux.

