Droit international et relations Maghreb–Europe | En images, le colloque annuel à Tunis

Le droit international a été au centre de toutes les attentions les 20 et 21 novembre 2025 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

En effet, le Laboratoire de recherche en droit international et relations Maghreb–Europe y a tenu son colloque annuel de référence, dédié à un concept fondamental et pourtant en constante évolution : « L’actualité du jus cogens : réflexions sur les normes impératives du droit international ».

Cet événement scientifique a réuni des experts pour deux journées ayant permis d’éclairer les enjeux contemporains de ces normes suprêmes, socles de l’ordre juridique international.

Dans un communiqué, le Laboratoire a par ailleurs adressé ses plus vifs remerciements aux contributeurs et participants pour la richesse des échanges.