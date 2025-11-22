Intempéries & sécurité routière | Les automobilistes appelés à la vigilance

L’Observatoire national de la sécurité routière a appelé les automobilistes à la vigilance en raison des vents forts et des pluies, ainsi que la chute des premiers flocons de l’hiver au nord ouest du pays.

Des conditions météorologiques instables sont annoncées dans toutes les régions de la Tunisie et l’ONSR a aussitôt publié un communiqué pour appeler les automobilistes à être prudents et à notamment réduire la vitesse et à respecter la distance de sécurité.

Les précipitations ainsi que la grêle diminuent, sensiblement, la stabilité du véhicule sur la route et il est essentiel de doubler la distance de sécurité, de vérifier l’état des essuie-glaces et des feux et de faire attention aux rafales de vent, surtout lors de la traversée de ponts ou de zones ouvertes, lit-on encore dans le communiqué.

L’ONSR a également appelé à éviter les zones basses en cas de fortes pluies afin d’éviter le risque d’accumulation d’eau qui augmente rapidement.

Notons que les températures sont en baisse remarquable en Tunisie, notamment à Jendouba, où la neige se poursuit sur les hauteurs

