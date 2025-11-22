Le textile tunisien reprend son souffle

Les exportations tunisiennes en produits textiles devraient dépasser les 7,5 millions de dinars d’ici la fin de l’année 2025, et la Tunisie reste un fournisseur majeur de l’Union européenne en vêtements professionnels, avec plus de 9,7 millions d’articles exportés pour une valeur avoisinant un million d’euros.

C’est ce qu’a indiqué la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, lors de la célébration du 19ᵉ anniversaire de la création du Pôle de compétitivité Monastir-El Fejja, jeudi 20 novembre 2025, en souligné le saut qualitatif du secteur qui a atteint des niveaux d’excellence dans certaines filières, comme les produits denim, où notre pays se classe 4e fournisseur de l’UE pour avec une part de marché supérieure à 8%.

Ces performances ont contribué à faire de l’industrie nationale un moteur essentiel de l’économie, à soutenir la transition environnementale et à renforcer la position de la Tunisie sur les marchés internationaux, indique le ministère dans un communiqué.

Depuis sa création, le Pôle Monastir-El Fejja a favorisé l’attraction d’investissements dans divers secteurs industriels, apporté un appui technique aux industriels, aux chefs d’entreprise et aux porteurs de projets, et développé des services intégrés, notamment dans le textile.

Le pôle comprend une pépinière d’entreprises, un centre de l’industrie intelligente 4.0, un centre de ressources technologiques, ainsi que des laboratoires ouverts et d’analyse. Il regroupe, également, quatre zones industrielles d’appui, accueillant environ 56 entreprises et générant 11 000 emplois, avec 203 entreprises ayant acquis des parcelles et 28 autres projets en développement.

Le pôle a soutenu 60 startups, dont 90% ont poursuivi leur activité et accompagné 50 entreprises industrielles dans leur transition vers l’industrie intelligente 4.0. Il a, également, joué un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises sur les volets de l’environnement, de l’énergie et de la transition vers l’économie verte, ainsi que de la propriété industrielle.

Un accord de partenariat a, par ailleurs, été signé entre la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), le Pôle Monastir-El Fejja et le Centre technique du textile (Cettex), afin de renforcer la compétitivité du secteur, attirer davantage d’investissements et soutenir les industriels et les entreprises tunisiennes.