Mehdi Ben Gharbia écope d’une nouvelle condamnation

L’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia à écopé d’une nouvelle condamnation, rendue par la sixième Chambre spécialisée dans les affaires de corruption, près le tribunal de première instance de Tunis.

Mehdi Ben Gharbia a été condamné à deux ans de prison et d’une amende, dont le montant n’a pas été précisé, sachant qu’une source proche du dossier citée par Mosaïque FM, a indiqué que l’ancien ministre est poursuivi dans une affaire liée à des infractions douanières et bancaires en lien avec l’une de ses sociétés.

On sait aussi que Mehdi Ben Gharbia qui est en détention, est également poursuivi dans le cadre de l’affaire du meurtre de Rahma Lahmar, qui remontre à septembre 2020.

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis vient par ailleurs prolonger de 4 mois supplémentaires sa détention préventive dans cette affaire.

