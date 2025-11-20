Journée de colère des journalistes tunisiens

Des dizaines de journalistes se sont rassemblés, ce jeudi 20 novembre 2025, devant la place du gouvernement à la Kasbah, au centre-ville de Tunis, pour protester contre la détérioration continue de leurs conditions de travail et de la limitation de la liberté d’expression en Tunisie. Rassemblés à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ils veulent marquer l’unité de leurs rangs et leur attachement à leurs liberté, indépendance et dignité. Vidéo.

Les manifestants dénoncent des dépassements et des abus qu’ils imputent au pouvoir exécutif et qui ont touché des journalistes et des institutions médiatiques privées et publiques. Ils estiment que cette situation reflète une orientation délibérée des autorités vers la limitation de la liberté d’expression, de l’indépendance des médias et des droits acquis des journalistes, en nette contradiction avec la constitution tunisienne et les engagements internationaux de l’Etat tunisien dans le domaine de la protection de la liberté de la presse et du droit du citoyen à l’information, souligne encore le syndicat.

Les journalistes, qui ont été nombreux à prendre part à cette journée de colère, à Tunis et dans les régions, exigent la levée de toutes les formes d’interdiction, de limitation et d’obstacles administratifs au libre exercice des journalistes et des institutions médiatiques. Ils exigent aussi la libération des journalistes arrêtés et poursuivis pour des faits entrant dans leur travail d’information et d’expression, comme Mourad Zeghidi, Chadha Haj Mbarek et d’autres. Ainsi que l’arrêt du recours à d’autres textes de lois que le décret n° 115 de 2011 relatif à la liberté d’expression pour juger des délits de presse. Ils dénoncent fortement le recours désormais systématique de la justice au décret-loi 54 de 2022 pour infliger aux journalistes des peines de prison pour des écrits de presse.

Le président du SNJT, Zied Dabbar, qui a pris la parole lors de ce rassemblement, a passé en revue les difficultés quotidiennes auxquelles font face les journalistes, que les autorités cherchent à affamer et à soumettre aux diktats du régime, de manière à imposer une presse de propagande politique, et non d’information libre, indépendante et responsable. «Ce pouvoir déteste les journalistes et il les combat clairement pour les empêcher de faire leur travail honnêtement et dans le respect de la déontologie de leur métier », a-t-il martelé.

I. B.