« Palestine 36 » en ouverture des Journées cinématographiques de Carthage 2025

Le film « Palestine 36 » de la réalisatrice Annemarie Jacir a été choisi pour donner le coup d’envoi des Journées cinématographiques de Carthage (JCC)

Le choix de « Palestine 36 » pour l’ouverture des JCC 2025 n’est pas anodin : Annemarie Jacir, reconnue pour son approche percutante des réalités palestiniennes, offre à travers ce nouveau long-métrage une immersion dans des thématiques universelles : la mémoire, l’identité et la résistance.

L’inauguration avec « Palestine 36 » positionne d’emblée les JCC 2025 sous le signe d’un cinéma engagé, porteur de messages forts et essentiels, en droite ligne avec la tradition du festival de mettre en lumière les créations audacieuses.

Les journées cinématographiques de Carthage qui s’apprêtent à vibrer du 13 au 20 décembre 2025 propose « une découverte de l’art de la narration et des histoires vivaces et humaines ».

Y. N.