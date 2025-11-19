Le comité de défense donne des nouvelles de Jawhar Ben Mbarek

En prison, Jawhar Ben Mbarek poursuit sa grève de la faim pour le 22e jour consécutif, annonce son comité de défense, ce mercredi 19 novembre 2025 après lui avoir rendu visite.

Les avocats ont toutefois exprimé leur inquiétude en affirmant qu’après des transferts hospitaliers répétés, Jawhar Ben Mabarek fait face à une détérioration de son état de santé.

« Il ne consomme que de l’eau, sans aucun sucre ni nutriment… Cette privation totale met en danger ses fonctions vitales, mais sa détermination reste intacte », ont ils indiqué, estimant que Jawhar Ben Mbarek fait preuve « d’une bravoure et d’une volonté inébranlable».

Y. N.