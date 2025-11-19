POLITIQUETunisie

Fin de la grève de la faim pour Issam Chebbi

10 0
19 novembre 202519 novembre 2025
Fin de la grève de la faim pour Issam Chebbi

Le secrétaire général du parti Al Joumhouri Issam Chebbi a annoncé, ce mercredi 19 novembre 2025, avoir décidé de suspendre de sa grève de la faim.

Il a par ailleurs transmis un message depuis sa cellule en estimant que sa grève de la faim a atteint en partie ses objectifs, notamment en ayant permis « d’attier l’attention sur les graves injustices visant les opposant, les activistes de la société civile et les journalistes », a-t-il indiqué.

Il considère aussi que « les prémices d’un sursaut sociétal prometteur » s’installent, et que de ce fait, il peut suspendre sa grève de la faim, ce jour.

Dans son message, Issam Chebbi appelé à participer en masse à la marche nationale prévue samedi 22 novembre 2025, estimant que ce mouvement de protestation sera « le point de départ d’un mouvement de lutte qui ne s’arrêtera qu’avec le retour de la liberté dans le pays ».

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!