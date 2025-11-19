Fin de la grève de la faim pour Issam Chebbi

Le secrétaire général du parti Al Joumhouri Issam Chebbi a annoncé, ce mercredi 19 novembre 2025, avoir décidé de suspendre de sa grève de la faim.

Il a par ailleurs transmis un message depuis sa cellule en estimant que sa grève de la faim a atteint en partie ses objectifs, notamment en ayant permis « d’attier l’attention sur les graves injustices visant les opposant, les activistes de la société civile et les journalistes », a-t-il indiqué.

Il considère aussi que « les prémices d’un sursaut sociétal prometteur » s’installent, et que de ce fait, il peut suspendre sa grève de la faim, ce jour.

Dans son message, Issam Chebbi appelé à participer en masse à la marche nationale prévue samedi 22 novembre 2025, estimant que ce mouvement de protestation sera « le point de départ d’un mouvement de lutte qui ne s’arrêtera qu’avec le retour de la liberté dans le pays ».