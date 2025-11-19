Décès du colonel Lotfi Guenniche | Hommage du ministère de la Défense

Le ministère de la Défense a rendu hommage au colonel de la marine Lotfi Guenniche, décédé hier mardi 18 novembre 2025 des suites d’une crise cardiaque alors qu’il accomplissait une mission à l’étranger.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le département de la Défense a présenté ses condoléances à la famille, aux collègues et proches du colonel Guenniche, qui a intégré l’Armée nationale en 1989 et dont le parcours de formation fut marqué par l’excellence.

Né le 31 octobre 1967 à Ben Arous, il a suivi sa formation à l’Académie navale de Menzel Bourguiba, avant de poursuivre son perfectionnement à l’École d’état-major en 2016 puis à l’École de guerre supérieure en 2023.

Tout au long de sa carrière, le Colonel Lotfi Kneich a occupé plusieurs postes de responsabilité majeurs, témoignant de son engagement et de ses compétences : il a notamment été Chef du Centre Maritime de Tabarka, Commandant de l’Unité de Soutien à la Base Navale de La Goulette, Directeur du Club des Officiers des Différentes Armées de La Goulette puis Commandant de l’Unité Maritime de Tabarka, poste qu’il occupait depuis août 2025.

Le Colonel Lotfi Kneich était un officier respecté, reconnu pour son professionnalisme et son dévouement. Sa disparition est une perte immense pour l’institution militaire tunisienne, a encore commenté la Défense.

Y. N.