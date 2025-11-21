Ouverture à Tunis du Forum Med’IA  

La deuxième Forum méditerranéen sur l’intelligence artificielle (MedIA) s’est ouvert jeudi 21 novembre 2025 à la Cité de la culture de Tunis, sous le thème : «Quelles solutions l’intelligence artificielle peut-elle apporter aux défis actuels des pays méditerranéens ?» L’objectif est de trouver des solutions concrètes pour exploiter le potentiel de l’IA afin de relever les défis communs de la région.

Organisée sous l’égide du ministère des Technologies de la communication et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, la conférence vise à renforcer la coopération entre les nations méditerranéennes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et à faciliter l’échange d’expériences.

Plus de 2 000 personnes participent à cette conférence, parmi lesquelles des personnalités de haut niveau, des start-ups, des chercheurs et des universitaires.

Cette conférence de deux jours se concentre plus particulièrement sur le potentiel de l’IA pour apporter des solutions dans des domaines clés tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, la gouvernance et l’éthique de l’IA.

La Tunisie ambitionne de consolider sa position de pôle régional d’IA et d’innovation numérique, en servant de pont entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, a déclaré le ministre des Technologies de la communication, Sofiane Hemissi, en marge de l’ouverture du Forum international sur l’intelligence artificielle en Afrique (Gaica 2025), à Sousse.

M. Hemissi a souligné que, face à la rapidité des transformations numériques, la Tunisie a adopté une approche responsable et éthique visant à mettre l’IA au service de l’humanité. Cette stratégie repose sur une gouvernance éthique et transparente, notamment par le développement d’un cadre législatif moderne garantissant la protection des données, la transparence des algorithmes et le respect des droits fondamentaux des citoyens; et sur le développement du capital humain, grâce à un investissement accru dans la formation et le développement des compétences afin de permettre aux jeunes Tunisiens de devenir les acteurs clés de la transformation numérique.

I. B.