International Van of the Year 2026 | Kia PV5 haut la main

Une première apparition, un premier succès : le premier fourgon 100 % électrique de Kia, le PV5, élu à l’unanimité par 26 journalistes internationaux spécialisés dans les véhicules utilitaires, remporte la distinction la plus prestigieuse du secteur LCV : l’International Van of the Year 2026.

Kia Corporation vient d’annoncer que son PV5 100 % électrique a été sacré International Van of the Year 2026 (Ivoty), une première historique pour la marque et pour un constructeur coréen.

Le prix a été remis le 19 novembre 2025 lors du gala Ivoty durant Solutrans 2025 à Lyon, en France, à la suite d’une décision unanime de 26 journalistes spécialisés du monde entier.

Créé en 1992, Ivoty est reconnu comme le prix mondial le plus prestigieux dans le secteur des véhicules utilitaires légers (LCV). Les lauréats sont sélectionnés sur la base d’une évaluation complète de leur contribution à l’amélioration de la productivité réelle et de l’évolution du segment LCV, selon des critères tels que l’innovation technologique, l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la performance environnementale.

Le Kia PV5 s’est distingué par ses performances exceptionnelles, surpassant six autres concurrents. Il marque également une avancée majeure en devenant le premier fourgon électrique d’Asie et le premier modèle coréen à recevoir cette distinction, faisant de Kia seulement la deuxième marque asiatique récompensée en 34 ans de compétition.

Innovation, efficacité et polyvalence

«Félicitations à Kia pour avoir remporté le prestigieux 34e titre d’International Van of the Year», a déclaré Jarlath Sweeney, président du jury Ivoty. Et d’ajouter : «Le Kia PV5 100 % électrique établit une nouvelle référence en matière d’innovation, d’efficacité et de polyvalence dans le segment des véhicules utilitaires légers. Il associe zéro émission, praticité et modularité, redéfinissant ainsi ce que les entreprises attendent d’un fourgon moderne. Kia a longtemps été reconnu pour ses véhicules primés, et désormais sa division utilitaire frappe tout aussi fort.»

S’appuyant sur le leadership mondial de Kia dans l’électrification — déjà récompensé par les titres de World Car of the Year pour les EV6 et EV9 — le PV5 fixe un nouveau standard dans le secteur utilitaire, confirmant la vision de la marque pour une mobilité électrique étendue à plusieurs segments.

En réaction à cette reconnaissance, Ho Sung Song, président & Ceo de Kia Corporation, a déclaré : «Kia a toujours été à l’avant-garde de l’innovation électrique, et le PV5 porte cette expertise dans l’univers des véhicules utilitaires avec une véritable ambition. Nous avons développé le PV5 en nous appuyant sur l’écoute active de nos clients professionnels et en nous concentrant sur un véhicule à la fois pratique et fidèle à l’ADN de Kia, avec un design moderne et fonctionnel. De plus, le PV5 innove dans la production traditionnelle LCV grâce à notre système de fabrication intégrée par chaîne et cellule, permettant un processus d’adaptation environnementale. Voir le PV5 élu International Van of the Year dès sa première année est un immense honneur, qui renforce notre conviction que Kia peut redéfinir ce segment et façonner l’avenir d’une mobilité professionnelle intelligente, durable et électrique. »

Ingénierie, design et praticité

Marc Hedrich, président & Ceo de Kia Europe, ajoute : «Remporter le prestigieux International Van of the Year Award est un immense honneur et un signe fort envoyé par des journalistes parmi les plus respectés du secteur LCV, d’autant plus que les premiers véhicules arrivent tout juste en Europe. Bien que nouveau sur le marché utilitaire, ce prix confirme la capacité de Kia à offrir ingénierie, design et praticité afin de renforcer notre position de fournisseur de solutions de mobilité. Nous remercions sincèrement les jurés IVOTY pour cette reconnaissance ainsi que tous les collaborateurs Kia pour leur engagement. »

Communiqué.