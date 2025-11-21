DGGN | Mohamed Marouane Troudi décroche la première place au CSI à Bucarest

L’officier Mohamed Marouane Troudi a décroché la première place à la 23e édition du Cours Supérieur International (CSI), qui s’est achevée aujourd’hui à l’École d’Application des Officiers de gendarmerie roumaine à Bucarest.

C’est ce qu’a annoncé la Direction générale de la garde nationale (DGGN), en précisant que lors du CSI, qui s’est déroulé du 29 septembre au 20 novembre 2025, a réuni 13 officiers provenant de 11 pays différents, la Tunisie était remarquablement représentée par deux officiers du corps de la GN, à savoir Mohamed Marouane Troudi et Nada Gharbi.

La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Roumanie, Sami Nsiri, et la participation tunisienne a été couronnée de succès avec l’exploit du Capitaine Mohamed Marouane Troudi.

Cette performance est un nouvel exemple de l’excellence des cadres tunisiens dans les compétitions et formations internationales, d’autant que Marouane Troudi a obtenu une moyenne de 9,37/10, a commenté la DGGN.

Y. N.