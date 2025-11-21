Météo-Tunisie | Une nuit marquée par une baisse remarquable des températures

Une baisse notable des températures est annoncée pour la nuit de ce vendredi 21 novembre 2025 avec un retour des précipitations particulièrement dans les régions du nord du pays.

Les pluies éparses prévues, cette nuit, prendront un caractère temporairement orageux, pouvant devenir localement abondantes sur les zones côtières, indique l’Institut national de la météorologie, en ajoutant que dans le reste des régions le ciel sera marqué par des passages nuageux sans précipitation significative.

Un vent fort est également annoncé pour cette nuit, en particulier près des côtes et sur les hauteurs et les températures seront en forte baisse sur l’ensemble du territoire.

En effet, celles-ci varieront entre 1 et 5 °C dans les zones du Nord et du Centre, et entre 6 et 10 °C ailleurs dans le pays.

