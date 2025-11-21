Du cœur de la Palestine… Gaza sur les écrans des Journées cinématographiques de Carthage

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2025 s’annoncent comme un événement placé sous le signe de l’engagement et de la résilience, avec une présence palestinienne plus que jamais poignante

Au-delà de l’ouverture très attendue avec le film « Palestine 36 » d’Annemarie Jacir, une œuvre collective émerge comme un manifeste cinématographique incontournable : « From Ground Zero » , pour s’adresser au monde à travers un cinéma qui change… un cinéma qui rêve… un cinéma qui pense…

Du cœur de la Palestine, de l’enclave assiégée de Gaza, ces histoires traversent ne sont pas de simples films mais des témoignages bruts qui documentent la douleur, la bravoure et l’espoir inébranlable d’un peuple.

Vidéo

Y. N.