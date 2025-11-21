Tunis | Le procès d’Abir Moussi reporté au 5 décembre

La Cour d’appel a décidé de reporter l’examen de l’affaire opposant la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a décidé ce report en réponse à la demande formulée par l’avocate commise d’office pour sa défense, indique Nafaâ Laribi, dans une déclaration aux médias, ce vendredi 29 novembre 2025.

L’examen de cette affaire a donc été reporté au 5 décembre prochain, coïncidant avec une autre audience devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis concernant l’affaire dite du Bureau d’ordre de la Présidence de la République.

L’avocat s’est dit étonné de que deux audiences soient fixées pour le même jour pour Abir Moussi, tout en s’interrogeant sur le respect d’un procès équitable et du droit à la défense.

Y. N.