Arrestation de Chayma Issa | Amnesty international dénonce «un enlèvement»

Amnesty International Tunisie a fermement condamné l’arrestation de Chayma Issa alors qu’elle participait à une marche pour les libertés à Tunis, en qualifiant cette interpellation «d’enlèvement».

La même source a également dénoncé les récents jugements prononcés dans l’affaire de «complot contre la sûreté de l’État», rendus hier par la Cour d’appel de Tunis, estimant que cela « représente une atteinte grave aux droits fondamentaux et au processus démocratique en Tunisie et une nouvelle tentative d’étouffer la dissidence et de réduire au silence les voix critiques».

L’organisation appelle les autorités tunisiennes à annuler immédiatement ces verdicts qu’elle qualifie d’«injustes » et à garantir un traitement équitable et conforme aux normes internationales pour tous les accusés.

Rappelons que Chayma Issa a été condamnée à vingt ans de prison dans l’affaire de «complot» et a été arrêtée dans l’après-midi de ce samedi 29 novembre 2025, alors qu’elle participait à la manifestation pour les libertés à Tunis.

Y. N.