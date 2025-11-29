Tunis | F.A.S.L. , une deuxième représentation à la Cité de la Culture

Afin de satisfaire les nombreux amateurs de danse, le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise une représentation supplémentaire de la pièce chorégraphique Fasl et ce dimanche 30 novembre 2025 à 16h00 au Théâtre des Régions, Cité de la Culture Chedly Klibi.

F.A.S.L. est un projet artistique international imaginé entre le Théâtre de l’Opéra de Tunis et les chorégraphes Emio Greco et Pieter C. Scholten de ICK Dans Amsterdam pour le Ballet de l’Opéra de Tunis.

Après plusieurs semaines d’expérimentation, de transmission et de résidences à Tunis et à Amsterdam, il sera présenté pour la première fois aux Journées Théâtrales de Carthage avec dix danseurs internationaux de ICK Dans Amsterdam. La diversité de la rencontre à l’œuvre au sein de ce projet multiculturel entre la Tunisie et les Pays-Bas, agit comme un moteur de création.

Le mot arabe “F.A.S.L.” signifie pause, transition ou séparation. La pièce explore ce qui se joue entre deux mondes, entre deux mouvements, entre le silence et le son, entre l’individuel et le collectif.

F.A.S.L. est une chorégraphie de la rencontre et de la friction, un espace où le corps et la voix, la culture et la vibration, se touchent et se réinventent.

La création puise dans la complexité des relations entre l’Europe et le Maghreb et dans le désir de transformer les contrastes en un langage commun. Emio Greco et Pieter C. Scholten s’inspirent des rythmes de la Méditerranée, des voix du désert et des sons de la ville. Ces oppositions musicales et physiques deviennent la matière brute d’une partition chorégraphique.

Le spectacle se déploie en neuf mouvements, comme neuf respirations où les voix, les rythmes et les corps se croisent et se répondent. Les danseurs évoluent parmi des micros et des pieds de micro qui ne se contentent pas d’enregistrer, mais deviennent des corps à part entière – ombres et échos du mouvement. Sons, musique et danse forment un organisme vivant, à la fois fragile et intense.

F.A.S.L. est une danse des contrastes : de la ville au désert, de l’ombre à la lumière, du singulier au collectif. Un rituel de liens où la différence ne sépare pas, mais relie.

DISTRIBUTION

Concept et chorégraphie : Emio Greco | Pieter C. Scholten

Lumière et son : Pieter C Scholten, Nasser Karaani, Marco Broere

Costumes et scénographie : Kamel Dekhil & Clifford Portier

Répétiteurs assistants des chorégraphes : Oumeima Manai & Victor Swank

le ballet de l’Opéra de Tunis:

Kais Harbaoui

Cyrine Kalai

Ranim Kefi

Abdelmonaim Khemis

Hazem Chebbi

Oussema Khlifi

Yassine Kharrat

Fatma Balti

Ensemble ICK

Payton St. John, Hiroki Nunogaki, Ricardo Vasquez Allen

ICK-Next – Junior Company

Dante Gonzalez, Emma Shelly, Emma Tshitenge, Gabriella Larosa, William Philbert, Fiona Yau, Sunghyun Hong

Production du Théâtre de l’opéra de Tunis, en collaboration et avec le soutien de ICK Dans Amsterdam

Avec le soutien du Fonds Podiumkunsten, de la Ville d’Amsterdam, du Ministère des Affaires culturelles tunisien, de l’ambassade de Tunisie aux Pays-Bas, et de l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie.