Marathon Comar | Courir sous un ciel bleu et un soleil éclatant

C’est sous un ciel bleu printanier, un soleil éclatant et une température clémente de 10 °C que les coureurs, professionnels et amateurs, hommes et femmes, séniors, adultes et enfants, de toutes catégories sociales, ont pris la ligne de départ du 38e Marathon Comar de Tunis-Carthage, ce dimanche 30 novembre 2025, sous le regard d’un grand nombre de spectateurs venus accompagner les coureurs ou pour assister à cette grande fête populaire.

Latif Belhedi

Les membres du comité d’organisation du plus grand événement sportif outdoor en Tunisie, organisé chaque année par les Assurances Comar depuis une quarantaine d’années, tablaient sur 10 000 coureurs pour les quatre distances Marathon (42 km), semi-Marathon (21 km), Course pour tous (5 km) et Kids Marathon. Ils étaient quelque 9 600 sur la ligne du départ, e c’est déjà un record, sachant qu’ils étaient 7900 l’année dernière.

Une ballade autour du Lac de Tunis

La course proprement dite a animé le centre-ville de Tunis et la banlieue de la capitale (Montplaisir, Berges du Lac, Sidi Daoud, La Marsa, Sidi Bou Saïd, Carthage, Le Kram, La Goulette). Les coureurs ont, en quelque sorte, effectué le tour du Lac de Tunis et admiré les paysages qui s’offrait à eux au cours de cette matinée ensoleillée. Et c’est là tout le charme et le plaisir de la course à pied qui laisse au coureur, même en pleine compétition, de découvrir des lieux enchanteurs.

Pendant la course, l’animation battait également son plein au Village du Marathon, installé près de la ligne de départ et d’arrivée, devant le bâtiment des Assurances Comar. C’est là aussi qu’est installé le podium qui verra la distribution des prix aux gagnants et gagnantes des différentes courses. Et comme chaque année, sauf grosse surprise, ce seront les athlètes Kenyan(ne)s et Ethiopien(ne)s se tailleront les meilleurs places sur le podium.

Un plaisir partagé

En attendant, les enfants venus accompagner leurs parents s’adonnent à différents jeux sous des tentes aménagées à cet effet, sous le regard vigilant des animateurs affectés à cette mission. Et le dispositif organisationnel (les centaines d’agents bénévoles des Assurances Comar), technique (arbitres de course), sécuritaire (police et protection civile) et sanitaire (les médecins d’Amen Santé) est déployés pour veiller au moindre détail et œuvrer à ce que la fête se déroule dans les meilleures conditions de réussite, le but étant, au-delà de la compétition, le partage d’un moment de plaisir dans une atmosphère conviviale et bon enfant.